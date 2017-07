× Baker Mayfield Leads Preseason Media All-Big 12 Team

Oklahoma quarterback Baker Mayfield is the media’s preseason pick for the Big 12 Offensive Player of the Year.

Mayfield heads the list of five Sooners on the media’s preseason All-Big 12 team.

Tight end Mark Andrews, offensive lineman Orlando Brown, linebacker Ogbonnia Okoronkwo, and defensive back Jordan Thomas all made the media’s team.

Four Oklahoma State Cowboys are on the preseason team as well.

Running back Justice Hill, wide receiver James Washington, offensive lineman Zach Crabtree and defensive back Tre Flowers were OSU’s honorees.

Here is the complete list of the media’s preseason All-Big 12 team:

2017 Preseason All-Big 12 Football Team

Off ensive Player of the Year: Baker Mayfield, Oklahoma, QB, Sr., Austin, Texas

Defensive Player of the Year: Dorance Armstrong Jr., Kansas, DE, Jr., Houston, Texas

Newcomer of the Year: Will Grier, West Virginia, QB, Jr., Davidson, N.C.

Off ense

Pos Name School Ht Wt Class Hometown

QB Baker Mayfi eld 1

Oklahoma 6-1 220 Sr. Austin, Texas

RB Justice Hill 2

Oklahoma State 5-10 185 So. Tulsa, Okla.

RB Justin Crawford 2

West Virginia 6-0 202 Sr. Columbus, Ga.

FB Winston Dimel 1

Kansas State 6-1 235 Jr. Manhattan, Kan.

WR James Washington* 1

Oklahoma State 6-0 205 Sr. Stamford, Texas

WR Allen Lazard 1

Iowa State 6-5 222 Sr. Urbandale, Iowa

WR Keke Coutee 3

Texas Tech 5-11 180 Jr. Lufkin, Texas

TE Mark Andrews 1

Oklahoma 6-5 254 Jr. Scottsdale, Ariz.

OL Orlando Brown* 1

Oklahoma 6-8 345 Jr. Duluth, Ga.

OL Connor Williams 1

Texas 6-6 320 Jr. Coppell, Texas

OL Dalton Risner 1

Kansas State 6-5 300 Jr. Wiggins, Colo.

OL Austin Schlottmann 2

TCU 6-6 300 Sr. Brenham, Texas

OL Zach Crabtree 2

Oklahoma State 6-7 310 Sr. Mansfi eld, Texas

PK Clayton Hatfi eld Texas Tech 5-10 185 Jr. Boerne, Texas

KR/PR KaVontae Turpin 3

TCU 5-9 153 Jr. Monroe, La.

Defense

DL Dorance Armstrong Jr.* 1

Kansas 6-4 246 Jr. Houston, Texas

DL K.J. Smith 1

Baylor 6-1 260 Sr. Frisco, Texas

DL Reggie Walker Kansas State 6-2 235 So. Ponchatoula, La.

DL Poona Ford 3

Texas 6-0 310 Sr. Hilton Head, S.C.

DL Malcolm Roach 3

Texas 6-3 270 So. Baton Rouge, La.

LB Travin Howard 1

TCU 6-1 213 Sr. Longview, Texas

LB Ogbonnia Okoronkwo 2

Oklahoma 6-1 240 Sr. Houston, Texas

LB Malik Jeff erson Texas 6-3 240 Jr. Mesquite, Texas

DB D.J. Reed 1

Kansas State 5-9 188 Jr. Bakersfi eld, Calif.

DB Jordan Thomas 1

Oklahoma 6-0 185 Sr. Klein, Texas

DB Tre Flowers 2

Oklahoma State 6-3 200 Sr. Converse, Texas

DB Kamari Cotton-Moya 2

Iowa State 6-2 198 Sr. Bakersfi eld, Calif.

DB Nick Orr 2

TCU 6-3 187 Sr. DeSoto, Texas

P Michael Dickson 1

Texas 6-3 205 Jr. Sydney, Australia