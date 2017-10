× Is your costume unique? Survey reveals best selling Halloween costumes by state

OKLAHOMA CITY – Halloween is less than a week away, but many families are still scrambling to figure out the perfect costume.

However, a recent survey reveals that a costume that you may think is completely unique could be flooding your streets on Halloween night.

Walmart.com recently released the top-selling costumes for each state and found that the adult Jurassic Park T-Rex Inflatable costume topped the list in several states.

The results from the survey are as follows:

Alabama : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Chase Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Chase Costume Alaska : Adult- Werewolf Mask, Child- Batman Child Costume

: Adult- Werewolf Mask, Child- Batman Child Costume Arizona : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume Arkansas : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Catboy Deluxe Toddler Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Catboy Deluxe Toddler Costume California : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Spiderman Muscle Chest Child Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Spiderman Muscle Chest Child Costume Colorado : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child: Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child: Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume Connecticut : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume Delaware : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child – Monster High Draculaura

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child – Monster High Draculaura District of Columbia : Adult- Penguin Lightweight Costume, Child- Spiderman Muscle Chest Costume

: Adult- Penguin Lightweight Costume, Child- Spiderman Muscle Chest Costume Florida : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Spiderman Muscle Chest Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Spiderman Muscle Chest Costume Georgia : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Marshall Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Marshall Costume Hawaii : Adult- Edward Scissorhands Deluxe Costume, Child- Batman The Dark Knight Rises Costume

: Adult- Edward Scissorhands Deluxe Costume, Child- Batman The Dark Knight Rises Costume Idaho : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Muscle Shirt Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Muscle Shirt Costume Illinois : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Spiderman Muscle Chest Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Spiderman Muscle Chest Costume Indiana : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Marshall Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Marshall Costume Iowa : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Chase Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Chase Costume Kansas : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Chase Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Chase Costume Kentucky : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Chase Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Chase Costume Louisiana : Adult- Swashbuckler Pirate, Child- Paw Patrol Marshall Costume

: Adult- Swashbuckler Pirate, Child- Paw Patrol Marshall Costume Maine : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Harry Potter Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Harry Potter Costume Maryland : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Chase Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Chase Costume Massachusetts : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child – Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child – Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume Michigan : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume Minnesota : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Spiderman Muscle Chest

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Spiderman Muscle Chest Mississippi : Child- Disguise PJ Masks Catboy Deluxe Costume

: Child- Disguise PJ Masks Catboy Deluxe Costume Missouri : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Chase Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Chase Costume Montana : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Chase Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Chase Costume Nebraska : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Batman Child Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Batman Child Costume Nevada : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Marvel Captain America Muscle Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Marvel Captain America Muscle Costume New Hampshire : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume New Jersey : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Spiderman Muscle Chest Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Spiderman Muscle Chest Costume New Mexico : Adult- Complete Bumblebee, Child- Spiderman Muscle Chest

: Adult- Complete Bumblebee, Child- Spiderman Muscle Chest New York : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Marshall Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Marshall Costume North Carolina : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Spiderman Muscle Chest

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Spiderman Muscle Chest North Dakota : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Catboy Deluxe Toddler Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Catboy Deluxe Toddler Costume Ohio : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume Oklahoma : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Batman Child Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Batman Child Costume Oregon: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume

Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume Pennsylvania : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Chase Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Chase Costume Rhode Island : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Goddess Child Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Goddess Child Costume South Carolina : Adult- Rainbow Petticoat Costume, Child- Spiderman Muscle Chest Costume

: Adult- Rainbow Petticoat Costume, Child- Spiderman Muscle Chest Costume South Dakota : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Marshall Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Marshall Costume Tennessee : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Spiderman Muscle Chest Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Spiderman Muscle Chest Costume Texas : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Spiderman Muscle Chest Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Spiderman Muscle Chest Costume Utah : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Harry Potter Deluxe Gryffindor Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Harry Potter Deluxe Gryffindor Costume Vermont : Child- Spiderman Muscle Chest Costume

: Child- Spiderman Muscle Chest Costume Virginia : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Marshall Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Marshall Costume Washington : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume West Virginia : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Marshall Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Paw Patrol Marshall Costume Wisconsin : Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume

: Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume, Child- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume Wyoming: Adult- Deluxe Deadpool Costume, Child- Jurassic Park T-Rex Inflatable Costume.