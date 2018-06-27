Where to see public fireworks displays in Oklahoma City
OKLAHOMA CITY – The Oklahoma City Fire Department has released a list of where you can see public fireworks displays.
Here is a list of public fireworks displays in Oklahoma City:
- State Fair Park
- 3001 General Pershing
- July 3
- 3001 General Pershing
- Progidal
- 1000 S. Lincoln
- July 4
- 1000 S. Lincoln
- Chickasaw Bricktown Ballpark
- 2 S. Mickey Mantle
- July 4
- July 5
- July 6
- 2 S. Mickey Mantle
- Frontier City
- 11501 N. I-35 Service Rd.
- July 4
- July 7
- 11501 N. I-35 Service Rd.