Oklahoma Decides: Primary Election Results

Where to see public fireworks displays in Oklahoma City

Posted 3:39 pm, June 27, 2018, by

OKLAHOMA CITY – The Oklahoma City Fire Department has released a list of where you can see public fireworks displays.

Here is a list of public fireworks displays in Oklahoma City:

  • State Fair Park
    • 3001 General Pershing
      • July 3
  • Progidal
    • 1000 S. Lincoln
      • July 4
  • Chickasaw Bricktown Ballpark
    •  2 S. Mickey Mantle
      • July 4
      • July 5
      • July 6
  • Frontier City
    • 11501 N. I-35 Service Rd.
      • July 4
      • July 7