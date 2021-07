There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least. Where does Oklahoma fall on the list?

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County, which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Oklahoma using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

Mdnicholson42 // Wikimedia Commons

#50. Caddo County

– Percent of residents that are veterans: 7.3% (1,595 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 55

— Korean War: 123

— Vietnam era: 669

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 445

— Gulf War (9/2001 or later): 303

Canva

#49. Hughes County

– Percent of residents that are veterans: 7.3% (764 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 69

— Korean War: 69

— Vietnam era: 358

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 121

— Gulf War (9/2001 or later): 147

Canva

#48. Woodward County

– Percent of residents that are veterans: 7.3% (1,138 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 48

— Korean War: 79

— Vietnam era: 384

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 310

— Gulf War (9/2001 or later): 317

Canva

#47. Okmulgee County

– Percent of residents that are veterans: 7.3% (2,168 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 59

— Korean War: 207

— Vietnam era: 1,167

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 405

— Gulf War (9/2001 or later): 330

Crimsonedge34 // Wikimedia Commons

#46. Garvin County

– Percent of residents that are veterans: 7.4% (1,549 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 63

— Korean War: 100

— Vietnam era: 743

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 332

— Gulf War (9/2001 or later): 311

Melodibit // Wikimedia Commons

#45. Creek County

– Percent of residents that are veterans: 7.5% (4,075 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 140

— Korean War: 387

— Vietnam era: 2,101

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 889

— Gulf War (9/2001 or later): 558

Jeffrey Beall // Wikimedia Commons

#44. Washita County

– Percent of residents that are veterans: 7.5% (633 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 7

— Korean War: 64

— Vietnam era: 283

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 193

— Gulf War (9/2001 or later): 86

Canva

#43. Noble County

– Percent of residents that are veterans: 7.6% (650 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 32

— Korean War: 62

— Vietnam era: 294

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 79

— Gulf War (9/2001 or later): 183

Canva

#42. Washington County

– Percent of residents that are veterans: 7.6% (3,012 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 165

— Korean War: 343

— Vietnam era: 1,247

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 657

— Gulf War (9/2001 or later): 600

Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#41. Sequoyah County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,451 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 60

— Korean War: 158

— Vietnam era: 1,298

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 444

— Gulf War (9/2001 or later): 491

Canva

#40. Osage County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,841 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 60

— Korean War: 254

— Vietnam era: 1,587

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 490

— Gulf War (9/2001 or later): 450

Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#39. Atoka County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (827 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 15

— Korean War: 67

— Vietnam era: 376

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 214

— Gulf War (9/2001 or later): 155

Canva

#38. Ottawa County

– Percent of residents that are veterans: 7.8% (1,842 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 50

— Korean War: 214

— Vietnam era: 945

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 349

— Gulf War (9/2001 or later): 284

Canva

#37. Muskogee County

– Percent of residents that are veterans: 7.9% (4,113 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 159

— Korean War: 336

— Vietnam era: 1,906

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 896

— Gulf War (9/2001 or later): 816

Caleb Long // Wikimedia Commons

#36. Cherokee County

– Percent of residents that are veterans: 7.9% (2,996 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 71

— Korean War: 384

— Vietnam era: 1,383

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 578

— Gulf War (9/2001 or later): 580

Crimsonedge34 // Wikimedia Commons

#35. Tillman County

– Percent of residents that are veterans: 8.0% (450 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 20

— Korean War: 28

— Vietnam era: 176

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 131

— Gulf War (9/2001 or later): 95

kennethaw88 // Wikimedia Commons

#34. Seminole County

– Percent of residents that are veterans: 8.2% (1,529 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 49

— Korean War: 153

— Vietnam era: 686

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 384

— Gulf War (9/2001 or later): 257

MisterBadmoon // Wikimedia Commons

#33. Canadian County

– Percent of residents that are veterans: 8.2% (8,512 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 189

— Korean War: 425

— Vietnam era: 3,332

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,245

— Gulf War (9/2001 or later): 2,321

U.S. Army Corps of Engineers // Wikimedia Commons

#32. Mayes County

– Percent of residents that are veterans: 8.3% (2,610 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 51

— Korean War: 228

— Vietnam era: 1,271

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 515

— Gulf War (9/2001 or later): 545

Steven C. Price // Wikimedia Commons

#31. Logan County

– Percent of residents that are veterans: 8.4% (3,011 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 9

— Korean War: 153

— Vietnam era: 1,361

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 821

— Gulf War (9/2001 or later): 667

Murray State College // Wikimedia Commons

#30. Johnston County

– Percent of residents that are veterans: 8.5% (715 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 37

— Korean War: 53

— Vietnam era: 360

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 154

— Gulf War (9/2001 or later): 111

Clinton Steeds // Wikimedia Commons

#29. Le Flore County

– Percent of residents that are veterans: 8.5% (3,225 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 112

— Korean War: 322

— Vietnam era: 1,532

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 711

— Gulf War (9/2001 or later): 548

Canva

#28. Marshall County

– Percent of residents that are veterans: 8.6% (1,082 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 33

— Korean War: 104

— Vietnam era: 676

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 131

— Gulf War (9/2001 or later): 138

Greater Oklahoma City Convention and Visitors Bureau // Wikimedia Commons

#27. Oklahoma County

– Percent of residents that are veterans: 8.6% (49,908 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,418

— Korean War: 3,709

— Vietnam era: 18,429

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 12,856

— Gulf War (9/2001 or later): 13,496

Canva

#26. Garfield County

– Percent of residents that are veterans: 8.7% (3,924 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 124

— Korean War: 379

— Vietnam era: 1,390

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 984

— Gulf War (9/2001 or later): 1,047

Canva

#25. Kay County

– Percent of residents that are veterans: 8.7% (2,891 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 84

— Korean War: 293

— Vietnam era: 1,459

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 449

— Gulf War (9/2001 or later): 606

Crimsonedge34 // Wikimedia Commons

#24. Stephens County

– Percent of residents that are veterans: 8.7% (2,907 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 176

— Korean War: 257

— Vietnam era: 1,388

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 539

— Gulf War (9/2001 or later): 547

Michael Barera // Wikimedia Commons

#23. Carter County

– Percent of residents that are veterans: 8.7% (3,145 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 94

— Korean War: 251

— Vietnam era: 1,237

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 784

— Gulf War (9/2001 or later): 779

Crimsonedge34 // Wikimedia Commons

#22. Grady County

– Percent of residents that are veterans: 8.7% (3,635 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 153

— Korean War: 218

— Vietnam era: 1,421

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 981

— Gulf War (9/2001 or later): 862

Crimsonedge34 // Wikimedia Commons

#21. Kiowa County

– Percent of residents that are veterans: 8.7% (591 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 21

— Korean War: 65

— Vietnam era: 324

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 133

— Gulf War (9/2001 or later): 48

David Dobbs // Wikimedia Commons

#20. McClain County

– Percent of residents that are veterans: 8.8% (2,543 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 67

— Korean War: 152

— Vietnam era: 895

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 744

— Gulf War (9/2001 or later): 685

Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#19. Pushmataha County

– Percent of residents that are veterans: 8.8% (761 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 23

— Korean War: 69

— Vietnam era: 438

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 148

— Gulf War (9/2001 or later): 83

cher1127 // Wikimedia Commons

#18. Delaware County

– Percent of residents that are veterans: 8.8% (2,983 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 105

— Korean War: 356

— Vietnam era: 1,706

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 480

— Gulf War (9/2001 or later): 336

Canva

#17. Wagoner County

– Percent of residents that are veterans: 8.9% (5,287 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 144

— Korean War: 388

— Vietnam era: 2,294

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,347

— Gulf War (9/2001 or later): 1,114

Valis55 // Wikimedia Commons

#16. Haskell County

– Percent of residents that are veterans: 8.9% (855 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 17

— Korean War: 78

— Vietnam era: 409

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 210

— Gulf War (9/2001 or later): 141

Small Town OK // Wikimedia Commons

#15. Pottawatomie County

– Percent of residents that are veterans: 9.0% (4,932 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 128

— Korean War: 388

— Vietnam era: 1,982

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,120

— Gulf War (9/2001 or later): 1,314

Canva

#14. Rogers County

– Percent of residents that are veterans: 9.0% (6,273 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 208

— Korean War: 664

— Vietnam era: 2,716

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,451

— Gulf War (9/2001 or later): 1,234

kennethaw88 // Wikimedia Commons

#13. Lincoln County

– Percent of residents that are veterans: 9.0% (2,387 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 78

— Korean War: 185

— Vietnam era: 1,098

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 592

— Gulf War (9/2001 or later): 434

Canva

#12. Cotton County

– Percent of residents that are veterans: 9.3% (420 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 12

— Korean War: 32

— Vietnam era: 185

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 124

— Gulf War (9/2001 or later): 67

Michael Barera // Wikimedia Commons

#11. Cleveland County

– Percent of residents that are veterans: 9.6% (20,903 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 468

— Korean War: 1,231

— Vietnam era: 6,950

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 5,879

— Gulf War (9/2001 or later): 6,375

Melodibit // Wikimedia Commons

#10. Murray County

– Percent of residents that are veterans: 9.9% (1,058 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 26

— Korean War: 98

— Vietnam era: 571

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 195

— Gulf War (9/2001 or later): 168

JERRYE & ROY KLOTZ MD // Wikimedia Commons

#9. Harper County

– Percent of residents that are veterans: 9.9% (277 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 21

— Korean War: 39

— Vietnam era: 164

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 29

— Gulf War (9/2001 or later): 24

BeccaDawn88 // Wikimedia Commons

#8. Grant County

– Percent of residents that are veterans: 10.0% (331 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 16

— Korean War: 7

— Vietnam era: 130

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 100

— Gulf War (9/2001 or later): 78

Cheryl Payton // Wikimedia Commons

#7. Alfalfa County

– Percent of residents that are veterans: 10.0% (472 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 28

— Korean War: 31

— Vietnam era: 221

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 117

— Gulf War (9/2001 or later): 75

Canva

#6. Greer County

– Percent of residents that are veterans: 10.0% (469 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 19

— Korean War: 78

— Vietnam era: 133

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 126

— Gulf War (9/2001 or later): 113

Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#5. McIntosh County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (1,590 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 77

— Korean War: 229

— Vietnam era: 989

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 179

— Gulf War (9/2001 or later): 116

Canva

#4. Pittsburg County

– Percent of residents that are veterans: 10.5% (3,583 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 125

— Korean War: 334

— Vietnam era: 1,558

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 903

— Gulf War (9/2001 or later): 663

Canva

#3. Latimer County

– Percent of residents that are veterans: 10.8% (874 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 37

— Korean War: 101

— Vietnam era: 432

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 213

— Gulf War (9/2001 or later): 91

Canva

#2. Jackson County

– Percent of residents that are veterans: 16.3% (2,847 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 32

— Korean War: 120

— Vietnam era: 771

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,026

— Gulf War (9/2001 or later): 898

RaksyBH // Shutterstock

#1. Comanche County

– Percent of residents that are veterans: 22.2% (18,696 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 332

— Korean War: 754

— Vietnam era: 4,437

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,105

— Gulf War (9/2001 or later): 7,068

