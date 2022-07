OKLAHOMA CITY (KFOR) — Heat warnings are impacting much of Oklahoma.

Heat indexes in the region are forecast to range between 105 to 113.

Cooling centers are popping up around the state according to OG&E.



Ada Ada Public Library 124 S Rennie Ave. (580) 436-8125 MON-SAT 9am – 1pm



Alva Alva Public Library 504 7th St. (580) 327-1833 MON 10am – 9pm; TUE-SAT 10am – 5:30pm (Weather Permitting)



Alva Alva Senior Center/ Panhandle Nutrition 625 Barnes Ave. (580) 327-1822 M-TH 9am – 3pm (Weather Permitting)



Ardmore Salvation Army 102 1st Ave SW



Ardmore Ardmore Public Library 320 E Street NW 9am – 5pm



Bethany Bethany Branch YMCA 3400 N Mueller Ave. (405) 789 -0231 M-F 5am – 9pm; SAT 8am – 4pm; SUN 1pm – 5pm



Bethany Bethany Library 7941 NW 23rd St. (405) 789 -8363 M-TH 9am – 9pm; FRI 9am – 6pm; SAT 9am – 5pm



Bethany Daily Living Center 3000 N. Rockwell Ave. (405) 792 -2401 M-F 6:30am – 6:30pm



Bethany The Salvation Army 1012 S Rock Island (405) 295-2343 MON, WED & THUR 9am -12pm; 1pm – 3pm



Bristow Bristow Public Library 111 W 7th Ave. (918) 367-6562

MON 9am-6pm; TUE 9am-7pm; WED 9am-6pm; THUR 9am-7pm; FRI 9am3pm; SAT 9am-1pm



Checotah Checotah Public Library 626 W. Gentry Ave. (918) 473-6715 M 8:30am-7pm; T-F 8:30am-6pm; SAT 9am-1pm



Choctaw Choctaw Library 2525 Muzzy St. (405) 390-8418

M-TH 9am – 9pm; FRI 9am – 6pm; SAT 9am – 5pm; SUN 12 – 6pm;

paula.joseph-johnson@metrolibrary.org; (405).606.3731



Davis Davis Public Library 209 E Benton Ave. 11:30am – 5pm



Durant Donald Reynolds Library 1515 W. Main Ave. (580) 924-3486 M-TH 9am -8pm, Friday & Sat 9am – 5pm



Edmond Edmond Center 3413 Wynn Dr. (405) 471-6967 M-F 7:30am – 5:30pm



Edmond Edmond Library 100 S. Boulevard (405) 341-9282 M-TH 9am – 9pm; FRI 9am – 6pm; SAT 9am – 5pm; SUN 1pm – 6pm



Edmond Mitch Park YMCA 2901 Marilyn Williams Dr. (405) 330-4016 M-TH 5am – 10pm; FRI 5am – 9pm; SAT 9am – 5pm; SUN 1pm – 6pm



Edmond Rankin YMCA 1220 S Rankin St. (405) 348-9622 M-TH 5am – 10pm; FRI 5am – 9pm; SAT 9am – 5pm; SUN 1pm – 6pm



Enid Enid Public Library 120 W Maine (580) 234-6313 M-F 9am – 7pm; SAT 10am – 6pm



Enid The Salvation Army 518 N Independence St. (580) 237-1910 7 days/week 9am – 4pm



Enid CDSA 114 S Independence Ave. (580) 242-6131 M-F 8am – 5pm



Eufaula Eufaula Memorial Library 301 S. 1st St. (918) 689-2291 MON, WED, THUR & FRI 9am-6pm; TUE 9 am-7pm; SAT 9am-1pm



Fort Gibson Q.B. Boydstun Public Library 201 E. South Ave. (918) 478-3587 MON, WED & FRI 9am-6pm; TUE & THUR 9am-7pm; SAT 9am-2pm



Fort Smith Salvation Army 301 N 6th St. (479) 783-6145 M-F 8am-8pm



Fort Smith Hope Campus 301 S E St. (479) 668-4764 M-S 8am-10pm



Fort Smith Community Rescue 310 N F St. (479) 782-1443 M-F 8am-8pm



Guthrie Guthrie YMCA 114 E Oklahoma Ave. (405) 282-8206

MON-THUR 5am – 8:30pm; FRI 5:30am – 7pm; SAT 8:30am – 3pm;

SUN 2pm – 4pm



Harrah Harrah Library 1930 N Church (405) 454-2001

MON, WED & THUR 9am – 6pm; Paula Joseph-Johnson; paula.josephjohnson@metrolibrary.org; (405) 606.3731



Jones Jones Library 12900 E Britton Rd. (405) 399-5471

MON, WED & THUR 9am – 6pm; Paula Joseph-Johnson; paula.josephjohnson@metrolibrary.org; (405) 606.3731



Luther Luther Library 310 NE 3rd St. (405) 277-9967

MON, WED & THUR – 9am – 6 pm; Paula Joseph-Johnson; paula.josephjohnson@metrolibrary.org; (405) 606.3731



Madill Madill City Library 500 W. Overton St. (580) 795-2749 MON, TUE, THUR & fri 9:30am – 6:30pm, Wed 9:30 – 7pm



Midwest City Midwest City YMCA 2817 N Woodcrest Dr. (405) 733-9622

MON-THUR 5am – 9pm; FRI 5am – 8:30pm; SAT 8am – 2pm; SUN 2-5pm;

Samantha Marez; smarez@ymcaokc.org; (405) 290.5050



Midwest City Sr Citizens Center 8251 E. Reno (405) 739-1200 M-F 8am-5pm; Fran Gilles, fgilles@midwestcityok.org



Moore Sr Citizens Center 501 E Main (405) 799-3130 M-F 8am – 4pm; Karen Williams; kwilliams@cityofmoore.com



Muskogee Gospel Rescue Mission 323 Callahan (918) 682-3489



Nicoma Park Nicoma Park Library 2240 Overholser (405) 769-9452 MON, WED & THUR 9am – 6pm; TUE 9am – 8pm; FRI-SAT 9am – 5pm



Norman Food And Shelter 201 Reed Avenue (405) 360-4954 M-F 8am 4 pm; SAT-SUN 8am – 1pm



Norman Salvation Army 318 E Hays St. (405) 364-9910 Extended hours



Norman Catholic Charities (Norman Sanctuary) 425 E Tonhawa St. (405) 701-8293



Oklahoma City Ronald J. Norick Downtown Library 300 Park Ave. (405) 231-8650 M-TH 9am – 9pm; FRI 9am – 6pm; SAT 9am – 5pm; SUN 1pm – 6pm



Oklahoma City Downtown Branch YMCA 1 NW 4th St. (405) 297-7700 M-F 5am – 9pm; SAT 7am – 5pm; SUN 1pm – 5pm



Oklahoma City YMCA Health Living Center 5520 N Independence (405) 297-7717 M-F 5:30am – 9pm; SAT 7am – 5:30pm; SUN 1pm – 5:30pm



Oklahoma City Wright Library 2101 Exchange Ave. (405) 235-5035 TUE-THUR 9:30am – 5:30pm; F-SAT 9am – 5pm



Oklahoma City Faith Memorial Baptist Church 3117 N. Kelly Ave. (405) 427-6092 M-F 10am – 4pm; SUN 8am – 12:30pm



Oklahoma City Ralph Ellison Library 2000 NE 23rd St. (405) 424-1437 M-TH 9am – 9pm; FRI 9am – 6pm; SAT 9am – 5pm; SUN 12pm – 6pm



Oklahoma City Crossings Community Center and Clinic 2208 W. Hefner Road, Ste B. (405) 749-0800 M-F 9am – 5pm



Oklahoma City Belle Isle Library 5500 N. Villa Ave. (405) 606-3580 M-TH 9am – 9pm; FRI 9am-6pm; SAT 9am – 5pm; SUN 1pm – 6pm



Oklahoma City Nothwest OKC Library NW 122nd St. M-TH 9am – 9pm; FRI 9am-6pm; SAT 9am – 5pm; SUN 1pm – 6pm



Oklahoma City North Side Branch YMCA 10000 N Pennsylvania Ave. (405) 751-6363



Oklahoma City Homeless Alliance Day Shelter 1724 NW 4th St. 9am – 4pm



Oklahoma City Salvation Army 2808 SE 44th St. 6:30pm



Oklahoma City Capitol Hill Library 327 SW 27 (405) 634-6308 M-TH 9am – 9pm; FRI 9am – 6pm; SAT 9am – 5pm; SUN 1pm – 6pm



Oklahoma City Red Shield Dining Room 330 SW 4th St. (405) 246-1082 7 days/week 11am – 3pm



Oklahoma City Warr Acres Library 5901 NW 63rd St. (405) 606 -3521 M -TH 9am – 9pm; FRI 9am – 6pm; SAT 9am – 5pm; SUN 1pm – 6pm



Oklahoma City Rockwell Plaza YMCA 8300 Glade Ave. (405) 621 -5858 M-TH 5am – 9pm; FRI 5am – 8pm; SAT 7am – 5pm; SUN 1pm – 5pm



Oklahoma City Southern Oaks Library 6900 S Walker (405) 631 -4468 M-TH 9am – 9pm; FRI 9am – 6pm; SAT 9am – 5pm; SUN 12pm – 6pm



Oklahoma City South Center 1681 SW 86th (405) 688-5388 M-F 7am – 5:30pm



Oklahoma City Rockwell Crossing YMCA 12100 N Rockwell Ste 6 (405) 728-9622 M-TH 6am – 9pm; FRI 6am – 8pm; SAT 7am – 4pm; SUN 1pm – 5pm



Oklahoma City Earlywine Park YMCA 11801 S. May Ave. (405) 378-0402 M-TH 5am – 10pm; FRI 5am – 7pm; SAT 7am – 4pm; SUN 1pm – 5pm



Oklahoma City Almonte Library 2914 SW 59 St. (405) 606-3575 M-TH 9am – 9pm; FRI 9am – 6pm; SAT 9am – 5pm; SUN 1pm – 6pm



Sapulpa Sapulpa Community Resource Center 19 N. Main (918) 224-3266 M-F 8:30am-5pm (Referral Agency Only)



Sapulpa Sapulpa Public Library 27 W. Dewey Ave. (918) 224-5624 M-Th 9am-7pm; F 9am-5pm; Sat. 10am-2pm



Sapulpa The Salvation Army 1721 S. Hickory St. (918) 224-4415 M-F 6am-Noon & 1pm-6pm



Sapulpa Sapulpa Elks Lodge 24 S. Poplar (918) 224-1118



Seminole Reynolds Wellness Center 1001 Ew Hwy 123 (405) 220-4207 Closes 9pm



Seminole Seminole City Hall 401 N Main St. (405) 382-4330 Closes 5pm



Seminole Seminole Fire Station (for homeless care) 900 N Harvey Rd #A 24 Hours



Shawnee C3 Church Gym 329 N. Pesotum Ave. (405) 275-4330 TUE-FRI 8am – 6pm (Pets welcome)



Sulphur Mary E Parker Memorial Library 500 W Broadway Ave. 11:30am – 5pm

The Village The Village Library 10307 N. Penn Avenue (405) 755-0710 MON-THUR 9am – 9pm; FRI 9am – 6pm; SAT 9am – 5pm; SUN 1pm – 6pm



Tishomingo Tishomingo Library 116 W. Main St. (580) 371-3006 Closed SUN



Tulsa The Salvation Army Center of Hope 102 N. Denver, Tulsa, OK 74103 (918) 582-7201 7 Days/Week, 24 Hours/Day, 365 Days/Year (Capacity Limits)



Tulsa John 3:16 Mission 506 N. Cheyenne (918) 587-1186 7 Days/Week, 24 Hours/Day, 365 Days/Year

Cool Zones- Summer 2022



Tulsa Tulsa County Emergency Shelter 2401 Charles Page Blvd, Tulsa, OK 74127 (918) 896-5591 7 Days/Week, 24 Hours/Day, 365 Days/Year



Woodward Woodward Senior Center 1420 Downs (580) 254-8566 MON-THUR 8:30am – 4:30pm; FRI 8:30am – 12pm (Weather Permitting)



Yukon/Mustang Trinity Baptist Church 620 N. Cemetery, Rd. (405) 354-4839 During hours of operation (~ 8:30am – 4:30pm)