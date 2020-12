Sooners, Cowboys Snubbed in Big 12 Awards

With the end of the regular season, the Big 12 Conference has announced their award winners for the 2020 season. The awards and teams were voted on by the Big 12 coaches.

OU junior center Creed Humphrey won his second consecutive Offensive Lineman of the Year award from the Big 12. That was it though for the award winners for the Sooners and Cowboys.

The rest of the Big 12 honors played out like this:

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Breece Hall, Iowa State, RB, So.

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Mike Rose, Iowa State, LB, Jr.

OFFENSIVE NEWCOMER OF THE YEAR: Xavier Hutchinson, Iowa State, WR, Jr.

DEFENSIVE NEWCOMER OF THE YEAR: Tony Fields II, West Virginia, LB, Sr.

OFFENSIVE FRESHMAN OF THE YEAR: Deuce Vaughn, Kansas State, RB

DEFENSIVE CO-FRESHMAN OF THE YEAR: Isheem Young, Iowa State, DB Khari Coleman, TCU, DL

SPECIAL TEAMS PLAYER OF THE YEAR: Trestan Ebner, Baylor, KR/PR, Sr.

OFFENSIVE LINEMEN OF THE YEAR: Creed Humphrey, Oklahoma, Jr.

DEFENSIVE LINEMAN OF THE YEAR: Darius Stills, West Virginia, Sr.

CHUCK NEINAS COACH OF THE YEAR: Matt Campbell, Iowa State (5th season)

But the bigger surprise came with the All-Big 12 teams. Not a single OU or OSU defender was listed on the All-Big 12 first team.

All-Big 12 Football 1st Team – Offense

QB Brock Purdy2 Iowa State Jr. Gilbert, Ariz./Perry RB Breece Hall2# Iowa State So. Wichita, Kan./Northwest RB Leddie Brown West Virginia Jr. Philadelphia, Pa./Saints John Newmann and Maria Goretti FB Jeremiah Hall2 Oklahoma Jr. Charlotte, N.C./Zebulon B. Vance WR Xavier Hutchinson Iowa State Jr. Jacksonville, Fla./Bartram/Trail/Blinn JC WR Tylan Wallace2 Oklahoma State Sr. Fort Worth, Texas/South Hills WR Erik Ezukanma Texas Tech So. Fort Worth, Texas/Timber Creek TE Charlie Kolar1 Iowa State Jr. Norman, Okla./North OL Colin Newell Iowa State Jr. Ames, Iowa/Ames OL Creed Humphrey1 Oklahoma Jr. Shawnee, Okla./Shawnee OL Teven Jenkins Oklahoma State Sr. Topeka, Kan./Topeka OL Samuel Cosmi2# Texas Jr. Humble, Texas/Atascocita OL Jack Anderson Texas Tech Jr. Frisco, Texas/Frisco PK Gabe Brkic Oklahoma So. Chardon, Ohio/Notre Dame-Cathedral Latin KR/PR Phillip Brooks Kansas State So. Lee’s Summit, Mo./Lee’s Summit West

All-Big 12 Football 1st Team – Defense

DL JaQuan Bailey Iowa State Sr. Jacksonville, Fla./Raines DL Will McDonald Iowa State So. Pewaukee, Wis./Waukesha North DL Wyatt Hubert1# Kansas State Jr. Topeka, Kan./Shawnee Heights DL Joseph Ossai Texas Jr. Oak Ridge, Texas/Conroe DL Darius Stills West Virginia Sr. Fairmont, W.Va./Fairmont Senior LB Mike Rose Iowa State Jr. Brecksville, Ohio/Brecksville-Broadview LB Garret Wallow1 TCU Sr. New Orleans, La./John Curtis Christian LB Tony Fields II West Virginia Sr. Las Vegas, Nev./Desert Pines DB Jalen Pitre Baylor Jr. Stafford, Texas/Stafford DB Greg Eisworth1 Iowa State Sr. Grand Prairie, Texas/South DB Trevon Moehrig1 TCU Jr. Spring Branch, Texas/Smithson Valley DB Tre’Vius Hodges-Tomlinson TCU So. Waco, Texas/Midway DB Zech McPhearson Texas Tech Sr. Columbia, Md./Riverdale Baptist/Penn State P Austin McNamara Texas Tech So. Gilbert, Ariz./Highland

All-Big 12 Football 2nd Team – Offense

QB Sam Ehlinger Texas Sr. Austin, Texas/Westlake RB Deuce Vaughn Kansas State Fr. Round Rock, Texas/Cedar Ridge RB Chuba Hubbard1 Oklahoma State Jr. Sherwood Park, Alberta/Bev Facey FB Briley Moore Kansas State Sr. Blue Springs, Mo./Blue Springs South/Northern Iowa WR R.J. Sneed Baylor Jr. Cypress, Texas/Cypress Ranch WR Marvin Mims Oklahoma Fr. Frisco, Texas/Lone Star WR Winston Wright Jr. West Virginia So. Savannah, Ga./Memorial Day TE Chase Allen2 Iowa State Sr. Nixa, Mo./Nixa OL Derek Schweiger Iowa State Jr. Plymouth, Wis./Plymouth OL Noah Johnson Kansas State Sr. Wichita, Kan./Bishop Carroll/Butler CC OL Adrian Ealy2 Oklahoma Jr. Gonzales, La./East Ascension OL Dawson Deaton Texas Tech Jr. Frisco, Texas/Frisco OL Michael Brown West Virginia Sr. Compton, Calif./Paramount PK Cameron Dicker Texas Jr. Austin, Texas/Lake Travis KR/PR Trestan Ebner Baylor Sr. Henderson, Texas/Henderson

All-Big 12 Football 2nd Team – Defense

DL Ronnie Perkins2 Oklahoma Jr. St. Louis, Mo./Lutheran North DL Isaiah Thomas Oklahoma Jr. Tulsa, Okla./Memorial DL Perrion Winfrey Oklahoma Jr. Maywood, Ill./Lake Park/Iowa Western CC DL Ochaun Mathis TCU So. Manor, Texas/Manor DL Akheem Mesidor West Virginia Fr. Ottawa, Ontario, Canada/Clearwater Academy LB Terrel Bernard2 Baylor Jr. La Porte, Texas/La Porte LB Amen Ogbongbemiga2 Oklahoma State Sr. Calgary, Alberta/Notre Dame LB Malcolm Rodriguez2 Oklahoma State Sr. Wagoner, Okla./Wagoner DB Tre Brown Oklahoma Sr. Tulsa, Okla./Union DB Kolby Harvell-Peel2 Oklahoma State Jr. College Station, Texas/A&M Consolidated DB Rodarius Williams Oklahoma State Sr. Shreveport, La./Calvary Baptist DB Chris Brown Texas Sr. Houston, Texas/Elsik DB Alonzo Addae West Virginia Sr. Pickering, Ontario, Canada/St. Mary’s P Jordy Sandy TCU So. Traralgon, Australia/ProKick Australia

Although there weren’t a ton of first team honors, OU and OSU did land a lot of honorable mentions.

Oklahoma: Brian Asamoah (LB), Nik Bonitto (LB), Gabe Brkic (STPoY), D.J. Graham (DFoY), Marquis Hayes (OL), Marvin Mims (OFoY, KR/PR), Tre Norwood (DB), Spencer Rattler (OPoY, OFoY, QB), Rhamondre Stevenson (RB), Austin Stogner (TE), Isaiah Thomas (DLoY), Delarrin Turner-Yell (DB), Woodi Washington (DFoY), Theo Wease (WR), Perrion Winfrey (DNoY), Dashaun White (LB) Oklahoma State: Calvin Bundage (LB), Logan Carter (FB), Trace Ford (DL), Alex Hale (STPofY, PK), Dezmon Jackson (ONoY), Teven Jenkins (OLoY), Tyler Lacy (DL), Amen Ogbongbemiga (DPoY), Spencer Sanders (QB), Ry Schneider (OL), Josh Sills (OL), Tre Sterling (DB), Dillon Stoner (WR, KR/PR), Tyan Wallace (OPoY), Jelani Woods (TE)