Gundy & 11 Cowboys, 9 Sooners Honored by Big 12 Coaches

LUBBOCK, TEXAS – NOVEMBER 20: Head coach Mike Gundy of the Oklahoma State Cowboys walks onto the field before the college football game against the Texas Tech Red Raiders at Jones AT&T Stadium on November 20, 2021 in Lubbock, Texas. (Photo by John E. Moore III/Getty Images)

The All-Big 12 football awards as voted on by league coaches were released on Thursday, with 11 different Oklahoma State players earning honors and 9 different Oklahoma players, plus OSU coach Mike Gundy was named the Big 12 Coach of the Year.

Joining Gundy in winning individual awards was Collin Oliver, who won Big 12 Defensive Freshman of the Year, and running back Jaylen Warren, who won Big 12 Offensive Newcomer of the Year.

It’s the second time Gundy has won Big 12 Coach of the Year, also winning it in 2010.

Warren joins Tyreek Hill in 2014 and Adarius Bowman in 2006 as Cowboys to win the offensive newcomer of the year award.

Oliver joins Shaun Lewis in 2010 and Andre Sexton in 2006 as Cowboys to win the defensive newcomer award.

Oklahoma State had six players make first team All-Big 12 and four made second team.

Oklahoma had two make first team and seven made second team.

Here is the complete list of individual awards and the All-Big 12 first and second teams:

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR

Breece Hall, Iowa State, RB, Jr.

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR

Jalen Pitre, Baylor, DB, Sr.

OFFENSIVE NEWCOMER OF THE YEAR

Jaylen Warren, Oklahoma State, RB, Sr.

DEFENSIVE NEWCOMER OF THE YEAR

Siaki Ika, Baylor, DL, So.

OFFENSIVE FRESHMAN OF THE YEAR

Xavier Worthy, Texas, WR

DEFENSIVE FRESHMAN OF THE YEAR

Collin Oliver, Oklahoma State, DE #

SPECIAL TEAMS PLAYER OF THE YEAR

Trestan Ebner, Baylor, Sr.

OFFENSIVE LINEMAN OF THE YEAR

Connor Galvin, Baylor, Sr.

CO-DEFENSIVE LINEMEN OF THE YEAR

Will McDonald IV, Iowa State, Jr.

Felix Anudike-Uzomah, Kansas State, So.

CHUCK NEINAS COACH OF THE YEAR

Mike Gundy, Oklahoma State (17th year)

2021 All-Big 12 Football First Team

OFFENSE

Pos. Player School Class Hometown/Previous School

QB Spencer Sanders Oklahoma State Jr. Denton, Texas/ Ryan

RB Breece Hall 1

Iowa State Jr. Wichita, Kan./Northwest

RB Bijan Robinson Texas So. Tucson, Ariz./ Salpointe

FB Jeremiah Hall 1

Oklahoma Sr. Charlotte, N.C./Zebulon B. Vance

FB Jared Rus Iowa State Jr. Eldridge, Iowa/North Scott

WR Xavier Hutchinson 1

Iowa State Sr. Jacksonville, Fla./Bartram/Trail/Blinn JC

WR Quentin Johnston TCU So. Temple, Texas/Temple

WR Xavier Worthy Texas Fr. Fresno, Calif./Central East

TE Charlie Kolar 1# Iowa State Sr. Norman, Okla./North

OL Connor Galvin Baylor Sr. Katy, Texas/Katy

OL Trevor Downing Iowa State Jr. Creston, Iowa/Creston

OL Cooper Beebe Kansas State So. Kansas City, Kan./Piper

OL Josh Sills Oklahoma State Sr. Sarahsville, Ohio/Meadowbrook

OL Derek Kerstetter Texas Sr. San Antonio, Texas/Reagan

PK Jonathan Garibay Texas Tech Sr. Rubidoux, Calif./Rubidoux

KR/PR Trestan Ebner 2

Baylor Sr. Henderson, Texas/Henderson

KR/PR Malik Knowles Kansas State Jr. Mansfi eld, Texas/Lake Ridge

DEFENSE

DL Will McDonald IV 1

Iowa State Jr. Pewaukee, Wis./Waukesha North

DL Eyioma Uwazurike Iowa State Sr. Detroit, Mich./Southfi eld-Lathrup

DL Felix Anudike-Uzomah Kansas State So. Kansas City, Mo./Lee’s Summit

DL Brock Martin Oklahoma State Sr. Oologah, Okla./Oologah

DL Dante Stills West Virginia Sr. Fairmont, W.Va./Fairmont Senior

LB Terrel Bernard 2

Baylor Sr. La Porte, Texas/La Porte

LB Mike Rose 1

Iowa State Sr. Brecksville, Ohio/Brecksville-Broadview

LB Malcolm Rodriguez 2

Oklahoma State Sr. Wagoner, Okla./Wagoner

DB Jalen Pitre 1

Baylor Sr. Staff ord, Texas/Staff ord

DB Russ Yeast Kansas State Sr. Danville, Ky./Center Grove/Louisville

DB Jarrick Bernard-Converse Oklahoma State Sr. Shreveport, La./Evangel Christian

DB Kolby Harvell-Peel 2

Oklahoma State Sr. College Station, Texas/A&M Consolidated

DB Tre’Vius Hodges-Tomlinson 1

TCU Jr. Waco, Texas/Midway

P Michael Turk Oklahoma Sr. Dallas, Texas/Ridge Point/Arizona State

P Cameron Dicker Texas Sr. Austin, Texas/Lake Travis

2021 All-Big 12 Football Second Team

OFFENSE

Pos. Player School Class Hometown/Previous School

QB Brock Purdy 1

Iowa State Sr. Gilbert, Ariz./Perry

RB Abram Smith Baylor Sr. Abilene, Texas/Abilene

RB Deuce Vaughn 2

Kansas State So. Round Rock, Texas/Cedar Ridge

FB Jax Dineen Kansas State Jr. Lawrence, Kan./Free State

WR Tyquan Thornton Baylor Sr. Miami, Fla./Booker T. Washington

WR Tay Martin Oklahoma State Sr. Houma, La./Ellender Memorial

WR Erik Ezukanma 1

Texas Tech Jr. Fort Worth, Texas/Timber Creek

TE Chase Allen 2

Iowa State Sr. Nixa, Mo./Nixa

OL Colin Newell Iowa State Sr. Ames, Iowa/Ames

OL Marquis Hayes Oklahoma Sr. St. Louis, Mo./Pattonville

OL Steve Avila TCU Jr. Arlington, Texas/South Grand Prairie

OL Dawson Deaton 2

Texas Tech Sr. Frisco, Texas/Frisco

OL Zach Frazier West Virginia So. Fairmont, W.Va./Fairmont Senior

PK Gabe Brkic 1

Oklahoma Jr. Chardon, Ohio/Notre Dame-Cathedral Latin

KR/PR Brennan Presley Oklahoma State So. Tulsa, Okla./Bixby

KR/PR Derius Davis TCU Sr. Saint Francisville, La./West Feliciana High School

DEFENSE

DL Siaki Ika Baylor So. Salt Lake City, Utah/East/LSU

DL Kyron Johnson Kansas Sr. Arlington, Texas/Lamar

DL Isaiah Thomas 2

Oklahoma Sr. Tulsa, Okla./Memorial

DL Perrion Winfrey 2

Oklahoma Sr. Maywood, Ill./Lake Park/Iowa Western CC

DL Collin Oliver Oklahoma State Fr. Oklahoma City, Okla./Edmond Santa Fe

DL Ochaun Mathis 2

TCU Jr. Manor, Texas/Manor

LB Brian Asamoah Oklahoma Jr. Columbus, Ohio/St. Francis De Sales

LB Nik Bonitto Oklahoma Jr. Fort Lauderdale, Fla./St. Thomas Aquinas

LB Colin Schooler Texas Tech Sr. Dana Point, Calif./Mission Viejo

DB Isheem Young Iowa State So. Philadelphia, Pa./Imhotep Charter

DB Kenny Logan Jr. Kansas Jr. St. Augustine, Fla./Menendez

DB Delarrin Turner-Yell Oklahoma Sr. Hempstead, Texas/Hempstead

DB Christian Holmes Oklahoma State Sr. Leland, Miss./McNair

DB DaMarcus Fields Texas Tech Sr. Taylor, Texas/Taylor

P Austin McNamara Texas Tech Jr. Gilbert, Ariz./Highland

2021 All-Big 12 Honorable Mention

Baylor: Gerry Bohanon (QB), Dillon Doyle (LB), TJ Franklin (DL), Jacob Gall (OL, ONoY), Siaki Ika (DLoY), Cole Maxwell (DL), Christian Morgan

(DB), Xavier Newman-Johnson (OL), Ben Sims (TE), Abram Smith (OPoY), R.J. Sneed (WR), JT Woods (DB)

Iowa State: Trevor Downing (OLoY), Greg Eisworth II (DB), Beau Freyler (DFoY), Jake Hummel (LB), Anthony Johnson (DB), Will McDonald (DPoY),

Andrew Mevis (PK, STPoY), Zach Petersen (DL), Darrell Simmons (OL)

Kansas: Earl Bostick Jr. (OL), Kwamie Lassiter II (WR), Kenny Logan Jr. (DPoY), Devin Neal (RB, OFoY), Mike Novitsky (OL, OLoY, ONoY), Rich

Miller (DNoY)

K-State: Felix Anudike-Uzomah (DPoY), Cooper Beebe (OLoY), Julius Brents (DB), Cody Fletcher (LB), Daniel Green (LB), Eli Huggins (DL), Noah

Johnson (OL), Malik Knowles (WR, STPoY), Nate Matlack (DFoY), Jahron McPherson (DB), Josh Rivas (OL), Reggie Stubblefi eld (DB),

Deuce Vaughn (OPoY), Russ Yeast (DNoY), Ty Zentner (P)

Oklahoma: Gabe Brkic (STPoY), Pat Fields (DB), Key Lawrence (DB, DNoY), Marvin Mims (WR), Chris Murray (OL), Tyrese Robinson (OL, OLoY),

Drake Stoops (WR), Danny Stutsman (DFoY), Caleb Williams (QB, OFoY, OPoY), Michael Woods II (ONoY)

Oklahoma State: Tanner Brown (PK), Logan Carter (FB), Braden Cassity (TE), Danny Godlevske (OL), Blaine Green (OFoY), Devin Harper (LB), Tom

Hutton (P, STPoY), Tyler Lacy (DL), Brock Martin (DLoY), Malcolm Rodriguez (DPoY), Josh Sills (OLoY), Jason Taylor II (DB), Jaylen

Warren (RB, OPoY), Hunter Woodard (OL)

TCU: Taye Barber (WR), Derius Davis (STPoY), Obinna Eze (ONoY), TreVius Hodges-Tomlinson (DPoY), Dylan Horton (DL), Quentin Johnston

(OPoY)

Texas: Cade Brewer (TE), Luke Brockermeyer (LB), Keondre Coburn (DL), Anthony Cook (DB), Cameron Dicker (PK, STPoY), B.J. Foster (DB),

Byron Murphy II (DFoY), Ovie Oghoufo (DNoY), Moro Ojomo (DL), DeMarvion Overshown (LB), Bijan Robinson (OPoY), Keilan Robinson

(ONoY)

Texas Tech: Josh Burger (OL), Dawson Deaton (OLoY), Jonathan Garibay (STPoY), Kaylon Geiger (ONoY), Jaylon Hutchings (DL), Riko Jeff ers

(LB), Travis Koontz (TE), Reggie Pearson Jr. (DB), T.J. Storment (OL), Dadrion Taylor-Demerson (DB), Rayshad Williams (DB, DNoY),

Tyree Wilson (DL)

West Virginia: Alonzo Addae (DB), Leddie Brown (RB), Josh Chandler-Semedo (LB), Zach Frazier (OLoY), Bryce Ford-Wheaton (WR), James Gmiter

(OL), Casey Legg (PK, STPoY), Sean Mahone (DB), Akheem Mesidor (DL), Wyatt Milum (OL, OFoY), Dante Stills (DLoY), Tyler Sumpter, (P), Winston Wright Jr. (KR/PR, WR)